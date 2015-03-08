مجموعة الخرافى وأبوقير للأسمدة تتفقد مواقع شركة الأسمدة الفوسفاتية بالوادى الجديد

زار صباح اليوم الأحد وفد من شركتى مجموعة الخرافى الكويتية وفوسفات أبو قير مواقع إنشاءات شركة الأسمدة الفوسفاتية بمنطقة أبوطرطور بالوادى الجديد وذلك فى إطار البروتوكول الثلاثى الموقع بين الشركتين وشركة فوسفات مصر لإنشاء شركة الأسمدة الفوسفاتية بتكلفة تزيد عن مليار ونصف المليار دولار.

رافق الوفد اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد خلال الجولة التى تضمنت تفقد البنية التحتية للشركة والخامات والكسارات وخطوط الإنتاج للوقوف على مستوى كفاءة الموقع وتحديد قدراته الإنتاجية.

وقال اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد فى تصريح خاص لليوم السابع إن وفد الشركتين قام بتفقد مواقع شركة فوسفات مصر وشركة الأسمدة الفوسفاتية التى يتم إنشائها فى إطار جهود هذه الشركات العملاقة لإنجاز مشروع الأسمدة الفوسفاتية والذى سيكون سببا رئيسا فى تحول الخريطة الاقتصادية للمنطقة فى إطار ما سيوفره من عوائد اقتصادية عالية ويوفر عددا كبيرا من فرص العمل لشباب الخريجين.