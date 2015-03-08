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أردوغان ينتقد سياسة أوروبا تجاه اللاجئين السوريين

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أردوغان ينتقد سياسة أوروبا تجاه اللاجئين السوريين أردوغان ينتقد سياسة أوروبا تجاه اللاجئين السوريين

رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ما أسماه “الاستقبال المحدود” للاجئين السوريين في أوروبا، مقارنة بتركيا التي تستضيف مليوني لاجئ من جارتها الجنوبية.

وخلال حفل افتتاح أشغال عامة في مدينة غازي عنتاب الحدودية مع سوريا، أوضح أردوغان أن عدد اللاجئين السوريين الذين استقبلتهم أوروبا لا يتجاوز 200 ألف، مضيفا أن الدول الغربية تتبجح بثرائها لكنها تسمح للاجئين غير الشرعيين الذين يسعون للوصول إلى غرب أوروبا يموتون في البحر.

وتابع أروغان في تصريحات نقلها التلفزيون التركي” لن نتخلى عن إخواننا، ولن نقفل مطلقا أبوابنا للسوريين.. لا يمكننا القيام بذلك”.

وتستقبل تركيا أكثرمن مليوني لاجئ نزحوا من سوريا منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011، وذكرت التركية أنها أنفقت 5.5 مليار دولار لتوطينهم.

وكانت أنقرة فتحت في أواخر يناير/كانون الثاني أكبر مخيم للاجئين قادر على استيعاب 35 ألف لاجئ سوري.

ووفقا لهيئة الحالات الطارئة، فإن 265 ألفا منهم فقط يقيمون في 25 مخيما على الأراضي التركية.

ويعاني القسم المتبقي من اللاجئين من ظروف صعبة في كل مدن البلاد، ويشكلون مصدر توتر متزايد مع السكان المحليين وخصوصا في مدينة غازي عنتاب.

ويقدر عدد اللاجئين السوريين في تركيا بنحو 1.7 مليون نسمة خارج المخيمات وبعضهم يعيش في الشوارع ومناطق عشوائية.

وقد تسببت المعارك الدائرة في مدينة عين العرب وجوارها بنزوح حوالي 200 ألف شخص معظمهم من الأكراد إلى تركيا

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