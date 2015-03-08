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الخارجية: 80 دولة و23منظمة إقليمية ودولية تؤكد مشاركتها بالمؤتمر الاقتصادى

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الخارجية: 80 دولة و23منظمة إقليمية ودولية تؤكد مشاركتها بالمؤتمر الاقتصادى الخارجية: 80 دولة و23منظمة إقليمية ودولية تؤكد مشاركتها بالمؤتمر الاقتصادى
قبل أيام من افتتاح مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى ( المستقبل) فى مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 13-15 مارس الجارى، واستمراراً لجهود وزارة الخارجية فى حث الدول والمنظمات الإقليمية والدولية على المشاركة الكثيفة، وعلى مستوى رفيع فى المؤتمر، تلقت وزارة الخارجية ردوداً إضافية من حوالى 20 دولة إضافية و3 منظمات إضافية على مدار اليومين الأخيرين لتأكيد مشاركتها الرسمية فى المؤتمر.

80 دولة أوروبية وعربية وأفريقية وأوروبية وآسيوية ومن الأمريكتين أكدت مشاركتها

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطى، أنه حتى يوم 8 مارس، فقد أكدت حوالى 80 دولة من مختلف قارات العالم من بينها دولاً عربية وأفريقية وأوروبية وآسيوية ومن الأمريكتين، بالإضافة إلى 23 منظمة إقليمية ودولية، مشاركتها فى المؤتمر على مستوى رفيع، فضلاً عن المشاركة الكثيفة المتوقعة من جانب الشركات العالمية الكبرى، بالإضافة إلى مشاركة المنتدى الاقتصادى العالمى (منتدى دافوس). وقد تنوعت مستويات المشاركة الرسمية من الدول بين مستوى رؤساء الدول والملوك ورؤساء الحكومات وبين المستوى الوزارى، والبعض الآخر على مستوى نواب الوزراء وكبار المسئولين والسفراء المعتمدين بالقاهرة.

الاتحاد الأوروبى والصندوق العالمى للتنمية والكوميسا حرصت على المشاركة

وكانت العديد من المنظمات الدولية والإقليمية قد أكدت مشاركتها وعلى رأسها: الاتحاد الأوروبى، حيث تشارك المفوضية العليا للسياسة الخارجية والأمنية موجرينى والاتحاد الدولى للاتصالات ومنظمة الأغذية والزراعة والصندوق العاللمى للتنمة الزراعية والكوميسا والبنك الدولى وصندوق النقد الدولى وبنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأوروبى للإعمار والتنمية والمفوضية الأوروبية وجامعة الدول العربية وبنك التنمية الأفريقى وتجمع الكوميسا والاتحاد من أجل المتوسط، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى والاتحاد الدولى للاتصالات ومنظمة اليونيدو والصندوق الكويتى للتنمية وصندوق النقد العربى والصندوق العربى للإنماء.

مكانة مصر الدولية وتوقعات لمستقبل اقتصادى أفضل

وأوضح المتحدث أن توالى وزيادة عدد الدول المشاركة على المستوى الرسمى وعلى مستوى القطاع الخاص والشركات العالمية، إنما يعكس المكانة التى تحظى بها مصر على الساحة الدولية والتوقعات الإيجابية لمستقبل الاقتصاد المصرى، والرغبة فى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة وأهمية الإجراءات التى اتخذتها خلال الفترة الماضية لحل مشاكل المستثمرين واستعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى بما فى ذلك موافقة الحكومة على مشروع قانون الاستثمار الموحد.

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