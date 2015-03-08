أسرة الطالب ضحية مدرس السيدة: ابننا مات علشان معملش الواجب

قالت رحمة جمال عمة الطفل إسلام شريف طالب مدرسة شهداء بور سعيد الابتدائية بمنطقة مساكن زينهم بالسيدة زينب، إن ابن شقيقها الذى يبلغ من العمر 12 عاما، وفى الصف الخامس الابتدائى لقى مصرعه بعد ضربه على يد المدرس لأنه معملش الواجب المدرسى.

وأضافت فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن المدرس الذى اعتدى على ابن شقيقها معروف عنه أنه يمارس العنف ضد الطلاب، مشيرة إلى أنه قام بمعاقبة إسلام بأن قام بإيقافه فى الشمس لمدة ساعتين رافعاً يده لأعلى وبمجرد أن أنزل إسلام يده لتعبه اعتدى عليه بشكل غير إنسانى ودون رحمة وضربه على "جسده ورأسه"، ما تسبب فى تعرضه للإغماء وفقدان الوعى تماما .

وقالت إن المدرسين قاموا بنقله إلى مستشفى المقطم بعد أن رفضت الكثير من المستشفيات استقباله، وبعد يومين تم نقله إلى القصر العينى الفرنساوى التى استنزفت "فلوسنا" حيث صرفنا ما يقرب من 25 ألف جنيه على أمل أن يشفى، لكن إرادة الله نفدت وتوفى "وحرق قلبنا عليه".

ومن جانبه، قال الطفل وليد نصر أحد أصدقاء إسلام فى الفصل، "طول عمرنا بنخاف من أستاذ وليد ومن العصايا اللى بيمشى بيها فى المدرسة، قائلاً: إنه عندما كان يعاقب زملاءنا البنات بيشدهم من شعرهم ويرفعهم من ودانهم"، وكلنا مش عايزين نروح المدرسة تانى ولو ما جابوش حق إسلام والمدرس مات زى ما موته هنروح ونكسرها ."

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