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بعد إغماءته خلال مراسم اليوم العالمى للمرأة.. رئيس زامبيا مصاب بالملاريا

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بعد إغماءته خلال مراسم اليوم العالمى للمرأة.. رئيس زامبيا مصاب بالملاريا بعد إغماءته خلال مراسم اليوم العالمى للمرأة.. رئيس زامبيا مصاب بالملاريا
ذكرت تقارير اليوم الأحد، أنه تم تشخيص حالة رئيس زامبيا إدجار لونجو بأنه مصاب بالملاريا، وذلك بعدما أغمى عليه خلال مراسم الاحتفال باليوم العالمى للمرأة .

وكان لونجو يقف على منصة لنحو 20 دقيقة، فى الوقت الذى كانت تمر فيه أمامه مجموعة من النساء، وذلك قبل أن يسقط مغشيا عليه .

وقد اصطحبه فريقه الأمنى بعيدا على الفور لتلقى الرعاية الطبية العاجلة، حيث إنه معروف أنه مصاب بالسكر، ومع ذلك فإنه بعد عشر دقائق، أعلن مساعده الإعلامى أموس شاندا إنه تم تشحيص حالة لونجو بأنه مصاب بالملاريا .

وبعدما تمت إفاقته لاحقا، كان يبدو ضعيفا بصورة واضحة، ولكنه اعتلى المنصة وأخبر الحضور أنه ليس على ما يرام . وطالب مواطنى زامبيا بعدم الانزعاج، وقال إنه يجب استكمال احتفالات اليوم العالمى للمرأة ووعد بمقابلة المسئولين.

يذكر أن لونجو تولى مقاليد السلطة فى 25 يناير الماضى، حيث خلف مايكل ساتا، الذى توفى فى لندن فى أكتوبر الماضى .

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