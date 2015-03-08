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مع وصول صلاح .. فيورنتينا 2015 يحقق أفضل نتائجه منذ 8 سنوات

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مع وصول صلاح .. فيورنتينا 2015 يحقق أفضل نتائجه منذ 8 سنوات مع وصول صلاح .. فيورنتينا 2015 يحقق أفضل نتائجه منذ 8 سنوات

لم يخسر فيورنتينا في أي مباراة بآخر 13 مواجهة خاضها بكل البطولات .. هذا الرقم ساهم الدولي المصري محمد صلاح جناح الفريق في تحقيق أكثر من نصفه.

وانتعش أداء ونتائج فيورنتينا مع محمد صلاح الذي أضفى هجوما قويا للفيولا، الذي كانت آخر خسارة له أمام بارما 1-0 في أولى مبارياته بعام 2015.

وخاض الفيولا 14 مباراة حتى الآن في كل البطولات بين الدوري الإيطالي، الدوري الأوروبي، وكأس إيطاليا في عام 2015، خسر منهم الأولى فقط.

ولكنه طوال 13 مباراة متتالية لم يخسر، تعادل في أربعة وحقق الفوز في تسعة هذا الرقم لم يفعله فيورنتينا منذ عام 2007.

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إذ استمر فيورنتينا في 2007 لا يخسر طوال 21 مباراة متتالية منهم 10 مباريات انتهت بالتعادل، وكان أيضا في كل البطولات.

وساهم محمد صلاح منذ وصوله في سبع مباريات بتسجيله ستة أهداف من أصل 26 سجله فريق فيورنتينا هذا العام، مع العلم أن الدولي المصري وصل مع نهاية يناير وكانت أولى مشاركاته أمام أتالانتا في الثامن من فبراير.

ويحتل فيورنتينا الترتيب

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فيديو اليوم السابع

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