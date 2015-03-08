6 نصائح مهمة لتغذية الحامل ووقايتها من السمنة

نصائح يجب على الحامل مراعاتها

هناك بعض الخطوات الضرورية والمهمة التى يجب على السيدة الحامل اتباعها لتفادى زيادة الوزن أثناء فترة الحمل، ولكى تستطيع تحقيق أقصى درجة استفادة من الغذاء الذى تتناوله.

وحول ذلك قالت الدكتورة ريهام صفوت حبيبى أخصائية التغذية العلاجية، أن هناك بعض النصائح والخطوات الضرورية لتغذية المرأة الحامل نذكر منها:

1) يجب توزيع الطعام على وجبات صغيرة وعلى فترات متقاربة بمعنى زيادة عدد الوجبات مع مراعاة تكون بكميات قليلة.

2) توزيع تناول المياه على مدار اليوم.

3) استنشاق الهواء النقى.

4) الاستراحة من التعب.

5) إذا كانت المرأة الحامل تعانى من نقص الحديد فيجب تناول اللحوم خاصة اللحوم الحمراء على الأقل 3 مرات أسبوعيا.

6) يجب تناول الأسماك وإمداد الجسم بالأحماض الدهنية الأساسية التى تحسن كفاءة القلب والدورة الدموية مع مراعاة اختيار لقطع ذات الحجم المتوسط والصغير منها، نظرا لأن الأسماك الكبيرة تحتوى على معادن ثقيلة قد تصل على جسم الجنين عبر الحبل السرى.

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