"القضاء الإدارى" يحكم ببطلان شطب ممدوح عباس من نادى الزمالك

قضت محكمة القضاء الإدارى ببطلان شطب ممدوح عباس من نادى الزمالك.

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من جمال مهران المحامى وكيلا عن ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق، على قرار رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك الحالى بشطب عضويته من النادى، ووقف تنفيذ قرار شطبه من عضوية نادى الزمالك.

واختصمت الدعوى المودعة برقم 8410 لسنة 69 قضائية، كلا من وزير الرياضة، ومدير الهيئات الرياضية بمديرية رياضة الجيزة، ورئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، بصفاتهم القانونية.

وذكر مقيم الدعوى أنه كان يرأس النادى لفترات متعددة منتخبًا تارة ومعينًا تارة أخرى، لما وجدته فيه الدولة القدرة على قيادة النادى، إلا أنه تعرض للتنكيل من رئيس نادى الزمالك الحالى، فور توليه المسئولية، وشطب اسمه من عضوية النادى وحذف صورته من قائمة رؤسائه.