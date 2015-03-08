وزير الداخلية يلغى إجازات الضباط والأفراد حتى انتهاء المؤتمر الاقتصادى

أكدت مصادر أمنية، أن وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار أصدر قرارا بوقف كافة الإجازات والراحات لضباط وأفراد الشرطة حتى انتهاء المؤتمر الاقتصادى الذى سينعقد بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 13 حتى 15 مارس الجارى.

وقال المصدر لـ"اليوم السابع"، إن القرار يشمل كافة مديريات الأمن، وذلك للتصدى للعمليات الإرهابية ومواجهة أعمال الشغب التى تقوم بها الجماعات الإرهابية.

وقد عقد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، أول اجتماع بمكتبه بديوان الوزارة مع مساعدى الوزير للأمن، والأمن الوطنى، والأمن العام، والتفتيش والرقابة، والأمن المركزى، ووضع خلاله الخطوط الرئيسية لاستراتيجية الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الوزير أن خطة تأمين المؤتمر الاقتصادى بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة ستتعدى نطاق مدينة شرم الشيخ لتشمل كافة أنحاء الجمهورية، موضحاً أن تلك الخطة التى دخلت حيز التنفيذ تتطلب استنفار كافة الجهود الأمنية.