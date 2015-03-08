أخبار عاجلة

حظك اليوم برج السرطان الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
أسوأ 10 صفقات في «البريمير ليج» -
رونالدو لا يرغب بقدوم هازارد للريال لهذا السبب -
الاتحاد الإنجليزي يحرم ليفربول من الصفقات لمدة عامين -
بث مباشر.. «برشلونة × إشبيلية» بالدوري الإسباني -
ميسي يقود برشلونة أمام إشبيلية في «الليجا» -
حظك اليوم برج الثور الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحمل الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«الزراعة» تفتح الحدائق والمنتزهات التابعة لها مجانًا الجمعة المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير الداخلية يلغى إجازات الضباط والأفراد حتى انتهاء المؤتمر الاقتصادى

Google+ Print
وزير الداخلية يلغى إجازات الضباط والأفراد حتى انتهاء المؤتمر الاقتصادى وزير الداخلية يلغى إجازات الضباط والأفراد حتى انتهاء المؤتمر الاقتصادى
أكدت مصادر أمنية، أن وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار أصدر قرارا بوقف كافة الإجازات والراحات لضباط وأفراد الشرطة حتى انتهاء المؤتمر الاقتصادى الذى سينعقد بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 13 حتى 15 مارس الجارى.

وقال المصدر لـ"اليوم السابع"، إن القرار يشمل كافة مديريات الأمن، وذلك للتصدى للعمليات الإرهابية ومواجهة أعمال الشغب التى تقوم بها الجماعات الإرهابية.

وقد عقد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، أول اجتماع بمكتبه بديوان الوزارة مع مساعدى الوزير للأمن، والأمن الوطنى، والأمن العام، والتفتيش والرقابة، والأمن المركزى، ووضع خلاله الخطوط الرئيسية لاستراتيجية الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الوزير أن خطة تأمين المؤتمر الاقتصادى بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة ستتعدى نطاق مدينة شرم الشيخ لتشمل كافة أنحاء الجمهورية، موضحاً أن تلك الخطة التى دخلت حيز التنفيذ تتطلب استنفار كافة الجهود الأمنية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365