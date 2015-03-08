القضاء الإدارى يقضى بعدم قبول دعوى عودة مجلس ممدوح عباس للزمالك

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، عدم قبول الدعوى المقامة من ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، والمطالبة بعودته لرئاسة مجلس نادى الزمالك، لزوال شرط المصلحة.

واختصمت الدعوى وزير الرياضة بصفته، وذكرت الدعوى أن رئيس الزمالك الأسبق أقام دعوى، من أجل العودة من جديد لمنصبه، بعد عزله بسبب الأحداث الساخنة التى فشل خلالها عباس فى التعامل مع الجماهير المنتمية للنادى الأبيض.

"القضاء الإدارى" يحكم ببطلان شطب ممدوح عباس من نادى الزمالك

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