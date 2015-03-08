محافظ الشرقية يطالب وزير الصناعة بتقنين بساتين إسماعيلية كمنطقة صناعية

طالب الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة بتقنين منطقة بساتين اسماعيلية بالمحافظة كمنطقة صناعية، حيث أنها تحتوى حاليا على ٥٠٠ مصنع لقطاعات مختلفة بمساهمة ١٥٠٠ فدان، إلا أنها تفتقر إلى وجود البنية التحتية كمنطقة صناعية يحتاجها أهلها حاليا.

وأضاف الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، فى تصريحات صحفية على هامش "افتتاح شركة أو سى إل للوجستيات" بمنطقة العاشر من رمضان اليوم الأحد، أنه وفر النافذة الواحدة للمستثمرين، لكى يستطيعوا الانتهاء من الإجراءات المختلفة لاستثماراتهم، حيث تستغرق انتهاء الإجراءات لـ ١٤ جهة فى المحافظة لكى يحصل المستثمر على التراخيص والتى قضينا عليها بالشباك الواحد.