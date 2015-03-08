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اتحاد المقاولين يطالب ببروتوكول تعاون مع «التعليم الفني» لتوفير عمالة مدربة

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اتحاد المقاولين يطالب ببروتوكول تعاون مع «التعليم الفني» لتوفير عمالة مدربة اتحاد المقاولين يطالب ببروتوكول تعاون مع «التعليم الفني» لتوفير عمالة مدربة

قال المهندس داكر عبد اللاه عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء إن نقص العمالة المدربة هى الخطر الأكبر الذى يهدد قطاع المقاولات .

وأشاد داكر عبد اللاه بإنشاء وزارة للتعليم الفني بقيادة الدكتور محمد يوسف، وزير الدولة للتعليم الفنى والتدريب المهنى مؤكدا أن الوزارة الجديدة سيكون لها الدور الأكبر في الحفاظ على قطاع التشييد والبناء في من خلال توفير عمالة مدربة مؤكدا أن المهندس إبراهيم محاب رئيس الوزراء منذ أن كان عضوا باتحاد المقاولين وهو ينادي بتوفير العمالة المدربة للقطاع وانشاء وزارة للتعليم الفني يؤكد قناعته بهذا الفكر .

وطالب عبداللاه رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء بعمل بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم الفني في أقرب وقت يتم بمقتضاه توفير مراكز تدريب للعمالة واستغلال قرابة 62 مركزا للتدريب تابعة لوزارة الاسكان بمختلف انحاء الجمهورية وغير مستغلة ويمكن أن تكون النواه الاساسية لتوفير عمالة مدربة هذا فضلا عن بعض مراكز التدريب التابعة لعدد من شركات المقاولات .

وأضاف عبد اللاه أن المهندس حسن عبد العزيز رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء كان يطالب منذ توليه رئاسة الاتحاد بانشاء أكاديمية للتدريب ولكن مع وجود 62 مركزا تابعا لوزارة الاسكان وتوجه الفكر وقتها لاستغلالها كان الأمر صعبا ولكن للاسف لم يحدث شئ ومع انشاء وزارة للتعليم الفني الان أصبح الأمر سهلا في استغلال مراكز التدريب وتوفير عملة مدربة .
> وأكد عبد اللاه مجددا أنه في حالة عدم وجود عمالة مدربة ووجود مشروعات عقارية وانشائية ضخمة في مصر تحتاج للعمالة سيتم استيراد العامل الاجنبية والمقاول الاجنبي أيضا وهذا سيضر بقطاع المقاولات المصري ويزيد من البطالة بين الشباب .

وذكر داكر أن طرح مشروعات ضخمة كمشروع “واحة أكتوبر” و “زايد كريستال سبارك” و مركز “مال وأعمال” بمدينتى السادس من أكتوبر و الشيخ زايد بمحافظة الجيزة أمام المؤتمر الاقتصادي سيكون له دور كبير في استقدام عمالة ومقاولين أجانب لتنفيذ هذه المشروعات في ظل نقص العمالة المحلية المدربة

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