تعرف على أمراض القلب وتأثيرها على صحة المخ

انتشرت بشدة أمراض القلب خلال الآونة الأخيرة بسبب الممارسات والعادات الصحية الخاطئة، والخطير أن أمراض القلب تؤثر على المخ، وأمراض المخ لها تأثير ضار على القلب.

ويوضح الدكتور محمد فريد الجندى أستاذ ورئيس أمراض القلب بمعهد القلب القومى أن هناك بعض الأمراض التى تصيب القلب ولها تأثير ضار على المخ، لافتاً إلى أنه حال الإصابة بتصلب شرايين القلب فيحدث ذلك تصلباً فى الشرايين التى تغذى المخ، ما ينتج عنها ضعف فى الذاكرة والإصابة بنوبات فقد الاتزان فى سن متقدم، وقد تتطور الحالة بحدوث جلطات فى المخ.

تأثير أمراض القلب على المخ:

يضيف د.محمد فريد الجندى أنه عند الإصابة ببعض أمراض القلب، كخلل فى نبض القلب كالذبذبة الأذينية تتكون جلطات فى القلب وقد تنتقل إلى المخ وتحدث به جلطات أيضا، وفى بعض حالات ضعف عضلة القلب تقل كمية الدم المتدفق إلى المخ، وبالتالى يؤثر ذلك على وظائفه كالتركيز والانتباه والذاكرة، وفى الحالات الشديدة التى يحدث بها توقف بالقلب لأى سبب، فإن الدم المتدفق للمخ ينعدم تماما ويحدث تلف شديد فى خلايا المخ.

تأثير أمراض المخ على القلب:

أما بالنسبة لتأثير أمراض المخ على القلب يقول أستاذ أمراض القلب إنه فى بعض الحالات المصابة بنزيف شديد بالمخ يحدث خلل شديد فى نبض القلب مع وجود تأثير على وظائف الشريان التاجى، فيحدث تدفق الدم بالشرايين، وفى بعض نوبات الصرع يحدث خلل فى نبض القلب، قد يؤدى إلى حدوث وفاة فجائية نتيجة توقف القلب.

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