هاري كين يضع عينيه على الحلم الإنجليزي

أكد هاري كين مهاجم نادي توتنام أن تمثيل منتخب إنجلترا يعد حلما بالنسبة له، وذلك عقب هدفيه في مرمى كوينز بارك رينجرز مساء السبت بالدوري.

وقاد كين فريقه توتنام للفوز على مضيفه بنتيجة 2-1 في الجولة 29 من مسابقة الدوري الإنجليزي، ليرتفع رصيد "سبيرز" إلى 50 نقطة ويقفز للمركز السادس في جدول الترتيب.

وفي تصريحات نشرتها صحيفة "دايلي ميل" الإنجليزية عقب المباراة قال كين: "بالتأكيد أي لاعب إنجليزي يتمنى تمثيل المنتخب، الأمر أشبه بالحلم".

وأضاف "هناك العديد من اللاعبين الرائعين في إنجلترا.. علي أن أحافظ على تركيزي فيما أفعله وسنرى ماذا سيحدث".

وأردف"مازال هناك بضعة لقاءات قبل التوقف من أجل مباريات المنتخب، علي فقط أن أبذل قصارى جهدي مع توتنام".

وسجل كين حتى الآن 26 هدفا مع توتنام في 41 مباراة لعبها هذا الموسم.