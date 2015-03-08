لاعب أستون فيلا: الجماهير كانت تعضني

أكد فابيان ديلف لاعب فريق أستون فيلا أنه تعرض للعض من قبل الجماهير أثناء محاولاتهم تقبيله عقب فوز النادي على وست بروميتش ألبيون في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ديلف والذي سجل الهدف الأول في انتصار الفريق 2-0 وتأهله لنصف نهائي البطولة، صرح بأنه عاش أوقاتا عصيبة بعد اقتحام الجمهور لأرضية الملعب.

وكانت جماهير أستون فيلا قد اقتحمت أرضية الملعب عقب المباراة احتفالا بالفوز، وذلك في ظل تردي نتائج الفريق هذا الموسم.

قال صاحب الـ25 عاما لشبكة (بي.بي.سي): "الأمر كان مخيفا جدا جدا، أحدهم انتزع الحذاء من قدمي اليسرى، ولكنني أقدر شعور الجمهور بعد هذا الانتصار".

وأضاف "الأمر كان خطيرا، الناس حاولوا تقبيلي وكانوا يعضوني.. لقد كان جنونا، عانيت حتى أخرج من أرضية الملعب".

يذكر أن أستون فيلا يعيش أوقاتا صعبة هذا الموسم باحتلاله المركز رقم 17 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق ثلاث نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

ويقود النادي حاليا المدرب تيم شيروود، والذي تولى المهمة خلفا للمقال بول لامبرت في منتصف فبراير الماضي.