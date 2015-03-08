كأس إنجلترا - مانشستر يونايتد 7-5 أرسنال

"نهائي مبكر" هو العنوان الأنسب للمباراة التي سوف تجمع بين مانشستر يونايتد وأرسنال الاثنين المقبل في ملعب أولد ترافورد في إطار الدور ربع النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي، لما لا واللقاء يجمع بين أكثر فريقين تتويجا بلقب البطولة.

الفريقان يدخلان المباراة بهدف واحد فقط هو تحقيق الفوز للوصول لنصف النهائي ومحاولة إنقاذ موسم كل منهما، فأصحاب الأرض لا يشاركون أوروبيا، ورغم النتائج الجيدة إلى حد ما، فإن الفريق ومدربه لويس فان جال يتعرضون لانتقادات كثيرة من الجماهير الغاضبة من الأداء السيء.

لذا فإن فوز يونايتد باللقب يعني دفعة معنوية كبرى للفريق خلال الموسم الجاري في ظل منافسته على التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

أما أرسنال، فالفريق اللندني يمر بفترة جيدة على مستوى النتائج في الدوري الإنجليزي جعلته يحتل المركز الثالث بفارق أربع نقاط عن المركز الثاني، ولكنه تعرض لهزيمة قوية على أرضه أمام موناكو في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، وأصبح على أعتاب الخروج من المسابقة في نفس الدور للموسم الخامس على التوالي، وهو ما يثير غضب مشجعيه.

هذا يجعل التتويج بالبطولة، والدفاع عن اللقب الذي تحقق الموسم الماضي أمرا رائعا للمدفعجية، بعد تسعة أعوام عجاف قضاها الفريق دون الفوز بأي بطولات.

بشكل عام التقى الفريقان في البطولة الأقدم في التاريخ 14 مرة، فاز مانشستر يونايتد سبع مرات، فيما انتصر أرسنال في خمس مناسبات، وكان التعادل هو النتيجة النهائية لمباراتين.

ظهر الفريقان في المباراة النهائية للبطولة 18 مرة، توج كل منهما بها في 11 مناسبة، وتعرضا سويا للهزيمة في 11 لقاء، ويعود آخر تتويج ليونايتد عام 2004، فيما ظفر بها أرسنال في 2014.

آخر مرة التقى فيها الفريقان في البطولة كان في أولد ترافورد في الدور ربع النهائي أيضا، وفاز وقتها مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين.