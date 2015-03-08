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كوستا: كنت على وشك ارتداء قميص ليفربول

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كوستا: كنت على وشك ارتداء قميص ليفربول كوستا: كنت على وشك ارتداء قميص ليفربول

كشف دييجو كوستا هداف تشيلسي عن تفاوضه قديما مع ليفربول، مفصحا بأنه "كان على وشك ارتداء القميص الأحمر رسميا".

النجم البرازيلي صاحب الجنسية الإسبانية لعب مع أتليتكو مدريد حتى انتقل في الصيف الماضي إلى تشيلسي مقابل 40 مليون يورو.

ويحكي كوستا "في 2013 كان الشرط الجزائي في عقدي 29 مليون يورو".

وتابع "ليفربول قرر أن يدفع هذا الرقم، ويحصل على خدماتي.. كنت على وشك ارتداء قميص النادي".

واستدرك "لكني فكرت، هل أترك أتليتكو بعدما حاربت طويلا حتى أصبح أساسيا؟ فقررت ألا أذهب إلى ليفربول وأبقى في الليجا.. ثم جاء تشيلسي".

وسجل دييجو كوستا 17 هدفا بعد 21 مباراة مع الفريق الأزرق هذا الموسم.

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