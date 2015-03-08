بالأرقام - صلاح أفضل صفقات شتاء أوروبا

أداء مذهل قدمه النجم المصري محمد صلاح حتى الآن مع فريقه فيورنتينا منذ انتقاله يناير الماضي من تشيلسي، جعله يتفوق على كل اللاعبين الذين انتقلوا من ناد إلى أخر في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

صلاح شارك حتى الآن في سبع مباريات مع فيورنتينا في ثلاث بطولات مختلفة، ونجح في تسجيل ستة أهداف، بمعدل هدف كل 72 دقيقة مع الفيولا وفقا لعدد الدقائق التي لعبها.

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هذا المعدل "المجنون" كما وصفته الصحف الإيطالية، جعلت صلاح يتربع على عرش اللاعبين المنتقلين من ناد إلى أخر خلال يناير الماضي، إذ لم يحقق أي لاعب أخر ما حققه صلاح حتى الآن في الدوريات الأربعة الكبرى في أوروبا.

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فإذا ما نظرنا إلى اللاعبين الجدد المنتقلين إلى الفرق الخمسة الأولى في مسابقة الدوري في كل من ألمانيا، إيطاليا، إنجلترا وأسبانيا، سنجد أن هناك فارق كبير بين ما قدمه صلاح حتى الآن وبين بقية اللاعبين.

صلاح سجل في أول مباراة لعبها أساسيا (أمام ساسولو بالدوري)، سجل في تأهل فيورنتينا إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي (أمام توتنام الإنجليزي)، قهر إنتر ميلان على ملعبه ليعطي الفيولا انتصارا لم يتحقق على ملعب جوزيبي مياتسا منذ 15 عاما..وهزم عملاق إيطاليا نادي يوفنتوس على ملعبه ببطولة الكأس المحلية عندما سجل هدفين، أولاهما أبهر الجميع في إيطاليا..

لم يحقق أي لاعب هذه البداية الاستثنائية مع أي ناد في أوروبا..وبالتالي، فإن صلاح هو أفضل صفقة شتوية في كامل أركان القارة العجوز.

ويستعرض FilGoal.com أرقام أبرز صفقات شتاء أوروبا ..

1- محمد صلاح (انتقل من تشيلسي إلى فيورنتينا)، لعب 7 مباريات، سجل 6 أهداف، فاز 5 وتعادل 2 ولم يخسر.

2- مانولو جابياديني (انتقل من سامبدوريا إلى نابولي)، لعب 12 مباراة، سجل 5 أهداف، فاز 7 وتعادل 2 وخسر 3.

3- فرناندو توريس (انتقل من ميلان إلى أتليتكو مدريد)، لعب 11 مباراة، سجل 3 أهداف، فاز 5 وتعادل 1 وخسر 5.

4- أندريه شورلي (انتقل من تشيلسي إلى فولفسبورج)، لعب 8 مباريات، لم يسجل، فاز 6 وتعادل 1 وخسر 1.

5- ماوريسيو (انتقل من سبورتينج لشبونة إلى لاتسيو)، لعب 7 مباريات، لم يسجل، فاز 5 وتعادل 1 وخسر 1.