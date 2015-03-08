توقف قطارات طنطا شربين بعد تلقى بلاغ بوجود جسم غريب على القضبان

توقفت حركة القطارات بين طنطا وشربين بعد تلقى بلاغ بالعثور على جسم غريب بين محطتى شربين وقطور بالغربية يشتبه فى كونه قنبلة .

يذكر أنه أعلن المهندس أحمد حامد رئيس هيئة السكة الحديد فى بيان، عودة حركة القطارات بين بنها وميت غمر بعد إصلاح أضرار شريط السكة الحديد بسبب انفجار القنبلة بعد انفجار عبوة ناسفة على شريط السكة الحديد بين محطتى زفتى وسعد باشا على خط بنها بجوار منفذ صدقى باشا.

توقف قطارات ميت غمر بعد انفجار عبوة ناسفة على شريط سكة حديد بنها

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