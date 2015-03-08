التربية والتعليم: وقف المعلم المتسبب فى وفاة طالب بالسيدة زينب عن العمل

أكدت وزارة التربية والتعليم المصرية فى بيان لها، أنه تقرر فتح تحقيق عاجل من قبل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة فى واقعة وفاة الطالب إسلام شريف، كما تقرر منذ الأمس إيقاف المدرس المتسبب فى الواقعة عن العمل .

وكشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم المصرية، أنه تم استبعاد المعلم من المدرسة وتحويله إلى وظيفة إدارية داخل الإدارة التعليمية، بالإضافة إلى إجراء تحقيق من قبل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة والإدارة التعليمية، وإخطار النيابة العامة التى تتولى التحقيق فى الواقعة.

وأوضح المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه، أن فاطمة خضر وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة وخالد عبد الحكم مدير عام إدارة السيدة زينب يتواجدون الآن داخل مستشفى قصر العينى، لإنهاء إجراءات استخراج تصريح الدفن.

ورجح المصدر، أن الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم سيصرف مبلغ تعويض للطالب حسب ما يقرره القانون، ومن المتوقع أن يصل إلى 30 ألف جنيه.

وفاة تلميذ إثر تعدى معلم عليه بالضرب داخل مدرسته بالسيدة زينب

>