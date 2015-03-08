اجتماع رباعى بين مصر والجزائر بالخارجية بحضور رؤساء مخابرات البلدين

ذكرت وزارة الخارجية فى بيان عاجل لها منذ قليل أنها ستستضيف عصر اليوم الأحد، لقاء رباعيا "مصرى جزائرى"، بمشاركة وزير الخارجية سامح شكرى، ونظيره عبد القادر مساهل، وزير الدولة للشئون الخارجية الجزائرى.

كما سيشارك فى اللقاء رؤساء أجهزة مخابرات البلدين، كل من الوزير خالد فوزى رئيس جهاز المخابرات العامة، والوزير محمد بوزيت مدير المخابرات العامة الجزائرى، وذلك لبحث تطورات الأزمة الليبية.

سامح شكرى يلتقى بعدد من أعضاء الكونجرس الأمريكى

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