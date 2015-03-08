أخبار عاجلة

حظك اليوم برج السرطان الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
أسوأ 10 صفقات في «البريمير ليج» -
رونالدو لا يرغب بقدوم هازارد للريال لهذا السبب -
الاتحاد الإنجليزي يحرم ليفربول من الصفقات لمدة عامين -
بث مباشر.. «برشلونة × إشبيلية» بالدوري الإسباني -
ميسي يقود برشلونة أمام إشبيلية في «الليجا» -
حظك اليوم برج الثور الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحمل الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«الزراعة» تفتح الحدائق والمنتزهات التابعة لها مجانًا الجمعة المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

وزير الاسكان : مذكرات تفاهم مع رجال أعمال سعوديين بما يزيد عن مليار جنيه

Google+ Print
وزير الاسكان : مذكرات تفاهم مع رجال أعمال سعوديين بما يزيد عن مليار جنيه وزير الاسكان : مذكرات تفاهم مع رجال أعمال سعوديين بما يزيد عن مليار جنيه

الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان

قال وزير الإسكان مصطفى مدبولي أن عدد من مذكرات التفاهم تم توقيعها مع رجال أعمال سعوديين خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ نهاية الأسبوع الجاري برأس مال يزيد على مليار جنيه للمشاركة في إقامة العديد من المشاريع العقارية بالمدن الجديدة.
> وقال مدبولي إن قطاع العقار يلعب دورا قائدا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية, ويسهم في دوران عجلة 70 صناعة مغذية ويخلق حالة من الرواج العام تستفيد منها قطاعات واسعة من المواطنين وتوفير الآلاف من فرص
> العمل, في إطار حزمة التشريعات التي قامت بها المصرية مؤخرا والتي كان آخرها إقرار قانون الاستثمار الجديد الذي يستهدف دفع عجلة الاستثمارات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية

الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية