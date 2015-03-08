وزير الاسكان : مذكرات تفاهم مع رجال أعمال سعوديين بما يزيد عن مليار جنيه

قال وزير الإسكان مصطفى مدبولي أن عدد من مذكرات التفاهم تم توقيعها مع رجال أعمال سعوديين خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ نهاية الأسبوع الجاري برأس مال يزيد على مليار جنيه للمشاركة في إقامة العديد من المشاريع العقارية بالمدن الجديدة.

> وقال مدبولي إن قطاع العقار يلعب دورا قائدا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية, ويسهم في دوران عجلة 70 صناعة مغذية ويخلق حالة من الرواج العام تستفيد منها قطاعات واسعة من المواطنين وتوفير الآلاف من فرص

> العمل, في إطار حزمة التشريعات التي قامت بها الحكومة المصرية مؤخرا والتي كان آخرها إقرار قانون الاستثمار الجديد الذي يستهدف دفع عجلة الاستثمارات.