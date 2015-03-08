أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الحمل الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«الزراعة» تفتح الحدائق والمنتزهات التابعة لها مجانًا الجمعة المقبل -
صلاح عيسى: «الصحفيين» لم تخطرنا بفوز سلامة بمنصب النقيب -
التموين: الاتفاق مع القوات المسلحة لتوفير الأسماك بأسعار مخفضة -
محلب ووزير الآثار يتفقدان تطوير هضبة الأهرامات -
«الزراعة»: نضغط لعدم تصدير السماد للخارج -
وزير الداخلية: رجال الشرطة والجيش يسطرون يوميًا ملاحم وطنية لتطهير البلاد من دنس الإرهاب -
مؤتمر بروكسل يعد بمساعدات للسوريين بقيمة 6 مليارات دولار خلال 2017 -
أول طعن من "محاميي المنيا" ببطلان الحكم على 7 من زملائهم بالسجن في "إهانة القضاء" -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بالمحافظة.. (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

السفيرة مشيرة خطاب: عودة وزارة السكان قرار حكيم ويجب دعمها

Google+ Print
السفيرة مشيرة خطاب: عودة وزارة السكان قرار حكيم ويجب دعمها السفيرة مشيرة خطاب: عودة وزارة السكان قرار حكيم ويجب دعمها
أكدت السفيرة مشيرة خطاب، وزيرة الإسكان والأسرة سابقا، أن قرار الحالية بعودة وزارة السكان مرة أخرى خلال التعديل الوزارى الأخير صائب وحكيم فى المرحلة الحالية، نظرا لمعدل الزيادة المطردة للنمو السكانى والتى تلتهم أية محاولات لزيادة معدلات النمو الاقتصادى وتؤثر على خطط الحكومة للتنمية.

وأضافت السفيرة مشيرة خطاب، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن اختيار الدكتورة هالة يوسف لشغل حقيبة وزارة الدولة للسكان جيد، نظرا للخلفية المعرفية الرائعة للوزيرة بخصوص أزمة السكان، كما تمتلك الوزيرة خبرة التعامل مع المنظمات الدولية ورؤية جيدة للتعامل مع الأزمة، لافتة إلى أن الأهم من عودة الوزارة منحها كافة الصلاحيات والموارد المالية والفنية التى تمكنها من القيام بمهمتها من أجل تقييمها ومحاسبتها.

وأشارت وزيرة السكان والأسرة سابقا، إلى أن أهم الموضوعات التى يجب أن تعمل عليها الوزارة خلال الفترة المقبلة بجانب الارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة، هو معرفة الأسباب الرئيسية وراء الزيادة المطردة فى معدلات النمو السكانى، مشددة على أنه يجب موازنة معدلات النمو السكانى بما يتناسب مع معدلات النمو الاقتصادى حتى لا تضيع جهود الحكومة فى الإصلاح الاقتصادى بزيادة معدلات النمو والتى وصلت إلى 2.6 مليون خلال العام الماضى.


>هالة يوسف وزيرة الدولة للسكان شغلت منصب مقرر المجلس القومى للسكان لمدة عام.. وتنتظرها 5 ملفات مهمة أبرزها الاستراتجية القومية للسكان وتمكين المرأة ودعم برامج الصحة الإنجابية
>

التعديل الوزارى الجديد يلقى إشادات واسعة.. على لطفى: جيد جدًا واستحداث وزاتين أمر موفق.. و"الكفراوى": إنشاء وزارة للتدريب الفنى أمر عظيم ويعبر عن رؤية محترمة.. وخبراء سياسيون: استهدف الحقائب الخدمية
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية

الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية