القبض على عاطلين بحوزتهما أقراص مخدرة وحشيش فى الوادى الجديد

تمكنت قوة من ضباط مباحث قسم شرطة الخارجة بالوادى الجديد من ضبط عاطلين بحوزتهما عدد من الأقراص المخدرة، حيث تم ضبط المدعو "حاتم.ح.ث" 41 سنة عاطل ومقيم دائرة القسم بحوزته عدد من الأقراص المخدرة ومبلغ مالى قدرة 1360 جنيها، وبمواجهته أقر بحيازتها بقصد الإتجار والمبلغ المالى متحصلات البيع والتى تم تحريزها، وتحرر بها المحضر رقم 381 إدارى الخارجة 2015م، جار العرض على النيابة .

كما تمكنت القوة من ضبط المدعو "خالد ط ع" 28 سنة عاطل ومقيم دائرة القسم وبحوزته عدد " 3 " قطع داكنة اللون يشتبه فى كونها "حشيش"، وبمواجهته أقر بحيازتها بقصد التعاطى، وتحرر المحضر رقم 1673 جنح الخارجة 2015م، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التى تباشر التحقيق.