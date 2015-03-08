إحالة المتحولين جنسيا بالهرم إلى محكمة الجنح بتهمة تسهيل وممارسة الفجور

أمرت نيابة العمرانية برئاسة المستشار أحمد المغازى رئيس النيابة، بإحالة المتهمين بتشكيل شبكة للشواذ بمنطقة الهرم بالجيزة إلى محكمة جنح العمرانية، لتحديد جلسة لبدء محاكمتهم فى التهم المنسوبة إليهم بممارسة الرذيلة وتسهيل ممارسة الفجور، ونشر البغاء.

كانت وردت معلومات للواء الحسن عباس مدير النشاط الخارجى بالإدارة باعتزام عدد كبير من الشواذ والمتحولين جنسيًا بالتجمع بملهى ليلى بشارع الهرم بقيادة إحدى الفتيات التى تقوم بتسهيل فجورهم بالملهى من راغبى المتعة والفجور مقابل 3 آلاف جنيه للساعة الواحدة، وتبين أن هؤلاء الشواذ والمتحولين كونوا تشكيلا بينهم وأنشأوا صفحات على مواقع إباحية بشبكة الإنترنت بملابس نسائية ووضع أرقام هواتفهم للتواصل مع راغبى تلك المتعة.

تحركت قوة بالإدارة إلى الملهى الليلى بشارع الهرم أثناء قيام زعيمة الشبكة بالتحدث مع رواد الملهى وعقد اتفاقات معهم لتسهيل فجور المجموعة التى بصحبتها وعدد 6 متحولين جنسيا بعد قيامهم بالرقص بطريقة مثيرة وارتدائهم ملابس حريمى و"باروكات" شعر واستعمال "مكياج" وظهورهم بمظهر فتيات شبه عاريات.

وقد تم ضبط زعيمة الشبكة وتدعى " نورا .ع" مواليد 1994 وكل من "محمود .ف" مواليد 1996 و" عبدالله .ص" وياسين .ا" وأيضا "طارق .ا" مواليد 1986 و "مصطفى .ح" و"محمد .ش" مواليد 1994 بتهمة ممارسة الفجور، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بما هو منسوب لهم وتم التحفظ على 600 جنيه و4 هواتف وباروكة شعر وحملات صدر، وتحرر محضر بالواقعة.