ضابط شاهد بـ"حرق كنيسة كرداسة" يرفض الإفصاح عن مصارده السرية

رفض ضابط شاهد الإفصاح عن المصادر السرية الخاصة به، وذلك أمام محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وبحضور محمد على الله وكيل نيابة كرداسة، وسكرتارية أحمد صبحى، فى ثالث جلسات محاكمة 73 إخوانيًا متهمين فى حرق كنيسة كرداسة.

وقام الشاهد "مصطفى زيدان" وهو ضابط بفرقة شمال الجيزة بمديرية الأمن بحلف اليمين وقام الدفاع بتوجيه سؤال إلى الشاهد، مطالبا بالكشف عن المصارد السرية التى استقى منها معلوماته، ورفض الشاهد الإفصاح عنهم خوفا لتعرض حياتهم للخطر.

وقام الدفاع بتوجيه عدد من الأسئلة للشاهد حول شهادته التى قام بإدلائها أمام النيابة العامة، وحول التحريات التى أجراها عن القضية.

وكان المستشار أحمد البقلى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، أحال أوراق 73 متهمًا إخوانيًا وجهاديًا إلى محكمة الجنايات بالجيزة، لتورطهم فى حريق كفر حكيم بكرداسة، يوم 14 أغسطس ٢٠١٣، بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.

ويواجه المتهمون بحريق كنيسة كرداسة، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر، والشروع فى القتل، علاوة على إضرام النيران عمدًا فى منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.