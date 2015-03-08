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غدا..نظر طعون 22 متهماً على سجنهم فى أحداث "أبراج نايل سيتى"

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غدا..نظر طعون 22 متهماً على سجنهم فى أحداث "أبراج نايل سيتى" غدا..نظر طعون 22 متهماً على سجنهم فى أحداث "أبراج نايل سيتى"
تنظر محكمة النقض غداً، الطعون المقدمة من 22 متهماً، فى قضية أحداث عنف "أبراج نايل سيتى"، على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة جنايات جنوب القاهرة.

يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكما ضد المتهمين بتاريخ 29 يناير 2014، عاقبت من خلاله اثنين بالسجن المؤبد، و10 سنوات لـ7 متهمين، وحبس 22 متهما 7 سنوات، وبراءة 22 آخرين، لاتهامهم بارتكاب أعمال عنف وبلطجة وحيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات، خلال محاولات اقتحام أبراج النايل سيتى وفرض إتاوات على إداراتها.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب أعمال عنف وبلطجة وحيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات، خلال محاولات اقتحام أبراج النايل سيتى، لإتلاف المال العام والخاص والتجمهر وإثارة الشغب والحرق العمدى والشروع فى السرقة بالإكراه. أسفرت الأحداث التى وقعت فى شهر أغسطس عام 2012، عن مصرع مسجل خطر وإصابة 4 من أمن الفندق و3 آخرين من قوات الشرطة وإتلاف 15 سيارة.

وكانت تحقيقات النيابة قد كشفت عن قيام المسجل خطر المتوفى بفرض إتاوة على إدارة الفندق، وأنه اعتاد فرض الإتاوات على أصحاب المحلات والمولات لغياب الأمن وعقب أحداث ثورة يناير ويوم الحادث عندما ذهب لطلب الإتاوة تصدت له شرطة السياحة.

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مصر 365