ضبط مدير جمعية زراعية زور محررات تسهل الاستيلاء على المال العام بسوهاج

تمكن قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بسوهاج برئاسة العميد حسام حامد رئيس القسم، من ضبط مدير جمعية زراعية بناحية قاو غرب دائرة مركز شرطة طما لتزويره فى المحررات الرسمية برفقة آخر والاستيلاء على مستلزمات إنتاج زراعى بمبالغ مالية كبيرة.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من قسم مكافحة جرائم الأموال العامة يفيد بضبط مدير جمعية زراعية بمركز شرطة طما لتلاعبه فى المحررات الرسمية بالتزوير بدون وجه حق.

وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل فريق بحث أشرف عليها العميد حسين حامد مدير إدارة المباحث الجنائية وقاده العميد حسام حامد رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية والرائد محمود الشريف وكيل القسم وأسفرت الجهود عن ضبط "ح.م" 55 عاما مدير الجمعية الزراعية بناحية قاو غرب دائرة مركز طما لقيامه بالتزوير فى المحررات الرسمية وتحرير حيازات زراعية وهمية على خلاف الحقيقة على مساحة عدد "2" فدان و"8" قراريط وقيامه بالتزوير فى دفتر 2 خدمات الخاص بالحيازات الزراعية عهدته وإثبات بيانات به على خلاف الحقيقة.

كما قام المتهم الثانى باستخدام المحرر المزور "الحيازة الزراعية" فى الاستيلاء على المال العام وصرف أسمدة ومستلزمات إنتاج زراعى بمبلغ 50 ألف جنيه وكذا الحصول على قرض من بنك التنمية والائتمان الزراعى بقيمة "200" ألف جنيه باستخدام ذات المحرر المرور وكشفن اللجنة الفنية المشكلة من "المالية والإدارية" من مديرية الزراعة بسوهاج، وانتهت إلى صحة ما توصلت إليه التحريات.

وبمواجهة المتهم اعترف بالتزوير وأنكر صلته بتسهيل استيلاء المتهم الثانى على المال العام كلفت إدارة البحث الجنائى بضبط المتهم الهارب، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2865 جنح مركز طما لسنة 2015 وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.