أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الحمل الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«الزراعة» تفتح الحدائق والمنتزهات التابعة لها مجانًا الجمعة المقبل -
صلاح عيسى: «الصحفيين» لم تخطرنا بفوز سلامة بمنصب النقيب -
التموين: الاتفاق مع القوات المسلحة لتوفير الأسماك بأسعار مخفضة -
محلب ووزير الآثار يتفقدان تطوير هضبة الأهرامات -
«الزراعة»: نضغط لعدم تصدير السماد للخارج -
وزير الداخلية: رجال الشرطة والجيش يسطرون يوميًا ملاحم وطنية لتطهير البلاد من دنس الإرهاب -
مؤتمر بروكسل يعد بمساعدات للسوريين بقيمة 6 مليارات دولار خلال 2017 -
أول طعن من "محاميي المنيا" ببطلان الحكم على 7 من زملائهم بالسجن في "إهانة القضاء" -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بالمحافظة.. (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

غداً.. أولى جلسات محاكمة خاطفى "طفل مدينتى" لطلب فدية 3 ملايين جنيه

Google+ Print
غداً.. أولى جلسات محاكمة خاطفى "طفل مدينتى" لطلب فدية 3 ملايين جنيه غداً.. أولى جلسات محاكمة خاطفى "طفل مدينتى" لطلب فدية 3 ملايين جنيه
تنظر غداً محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، أولى جلسات محاكمة كل من "محمد.ج" 24 سنة سباك ومقيم دائرة مركز سوهاج، و"مبارك.أ" 23 سنة سباك بشركة الإسكندرية للإنشاءات ومقيم دائرة قسم الخارجة الوادى الجديد فى اتهامهما بخطف الطفل عمر محمد كمال كامل 10 سنوات من أمام منزله فى "مدينتى" فى سبتمبر 2014.

كانت قوات الأمن نجحت فى إعادة الطفل عمر إلى والديه بعد مطاردة مع المتهمين الثلاثة الذين سقط أحدهم جثة هامدة بعد تبادلهم إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الأمن.

كان ورد بلاغ لقسم شرطة القاهرة الجديدة من محمد كمال كامل 44 سنة، مدير تسويق ومقيم بـ"مدينتى" دائرة القسم، أفاد فيه أنه مساء الاثنين خرج نجله "عمر"، 10 سنوات، طالب، للهو أمام عقار سكنه إلا أنه لم يعد.

وأضاف أنه فى وقت لاحق تلقى اتصالاً هاتفياً على هاتف زوجته علياء على عبد المولى من هاتفين "محددين" أخبره فيه المتصل بقيامه بخطف نجله وطلب منه مبلغ 3 ملايين جنيه نظير إطلاق سراحه، على الفور أمر اللواء على الدمرداش مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة بإشراف اللواء سيد شفيق مساعد الوزير للأمن العام، واللواء على أبو زيد مدير المباحث بسرعة كشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه وإعادة الطفل المختطف سالماً لأهله.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365