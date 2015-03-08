القبض على صياد بحوزته 155 تذكرة هيروين فى الغردقة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، من ضبط صياد وبحوزته كمية كبيرة من جوهر الهيروين المخدر قبل توزيعها على عملائه، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

تلقى اللواء حمدى الجزار مدير أمن البحر الأحمر إخطارا يفيد بتمكن حملة أمنية ترأسها الرائد هشام الأمير، وشارك النقباء محمد عزت ومحمد خشبة ويوسف عبد الفتاح من ضبط المدعو "أشرف. م إ" 43 سنة صياد مقيم منطقة الكورنيش وبحوزته 155 تذكرة هيروين ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة البيع.