القبض على تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمخدرات ببنها

تمكنت مباحث القليوبية من القبض على بائع ومبيض محارة فيما فر ثالث هاربا قاموا بتكوين تشكيل عصابى للإتجار فى المخدرات ببنها، تم حرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

كانت معلومات سرية وردت للمقدم أمير الكومى رئيس مباحث مركز بنها بقيام كل من "ميلاد ج ع" فلاح المحكوم عليه بالمؤبد فى جناية قتل و"على ج ع" بائع و"عبدالعزيز ص ع" مبيض محارة بتكوينهم تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة بصورة علنية.

تم عرض المعلومات على اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهم تبين هروب الأول وأمكن ضبط الثانى والثالث، وبالتفتيش تم ضبط سلاح نارى بندقية خرطوش بروحين محلى الصنع وعدد 4 طلقات من ذات العيار وكمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 5 كيلو جرام وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 150 جراما ومبلغ مالى 2110 جنيهات.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارتهم والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم والهواتف للاتصال بعملائهم بالاشتراك والمتهم الهارب.