دراسة هندية: اضطرابات الهرمونات عند النساء تزيد فرص إصابتهن بمرض السكر

حذر معهد عموم الهند للعلوم الطبية، فى أحدث أبحاثه من معاناة بعض السيدات من اضطرابات ومشاكل هرمونية قد يعرضهن للإصابة بمرض السكر.

وأوضحت الدراسة التى أعدها "معهد عموم الهند للعلوم الطبية" ####(AIIMS) ####، أن النساء اللاتى يعانين من متلازمة المبيض المتعدد التكيسات " ####(PCOS) ####، يصبح أكثر عرضة بسبب الاضطرابات الهرمونية للإصابة بمرض السكر.

وقالت الدكتورة ماريلاند أشرف جانى استشارى الغدد الصماء وأستاذ مساعد في" معهد عموم الهند للعلوم الطبية "، أنه قد وجد أن مقاومة الأنسولين لا تتجزأ من متلازمة تكيس المبايض، لتصبح النساء اللاتى يعانين من هذه المتلازمة فى خطر أعلى لمرض السكر مقارنة بالنساء اللاتى لا يعانين من هذه المتلازمة.

وتعد مقاومة الأنسولين فى الجسم شرطا لعدم إنتاج الأنسولين بشكل سليم أو استخدامه بالشكل الفعال، ليتراكم فى الدم بين المرضى بدلا من امتصاصه بواسطة الخلايا، مما يؤدى إلى الإصابة بمرض السكر.

وأوضحت جانى، أنه قد تم الاعتراف بمقاومة الإنسولين باعتباره عامل خطر لمرض السكر، المعرضين للإصابة بالمرض.

كما جاء فى الدراسة أن النساء اللاتى يعانين من مضاعفات من جراء اضطرابات هرمونية مثل دورات الحيض غير النظامية، الشعر الكثيف فى أجزاء الجسم، يفضل استشارتهن لطبيب النساء الاختصاصى للحصول على العلاج المناسب لهذه المشاكل، إلا أنه لسوء الحظ لا يحصلن على الفحص الكامل للتوصل إلى السبب الجذرى وهو "متلازمة تكيس المبايض".

يأتى ذلك فى الوقت الذى تنصح فيه الأبحاث بأهمية التشخيص المبكر والعلاج الذى يمكنان من السيطرة على الأعراض ومنع حدوث مشاكل على المدى الطويل، والتى تشمل أيضا أمراض القلب ذات الصلة.

ووفقا للدراسة التى أجريت تحت عنوان "الصلة بين السكر ومتلازمة تكيس المبايض"، تعد المشكلة الأكثر انتشارا بين النساء الهنديات مقارنة بالنساء فى البلدان الأخرى.

وتشير البيانات إلى أن 50% من الهنديات لديهن مشكلة "متلازمة المبيض المتعدد التكيسات"، بينما تنخفض النسبة إلى ما بين 5- 10% بين الأوروبيات.

وقد كشفت الدراسة أن الإناث فى الفئة العمرية ما بين 14- 39 الأكثر تضررا من متلازمة تكيس المبايض وعرضة لمرض السكر النوع الثانى.

وحسب التقارير الأخيرة الصادرة عن "الاتحاد الدولى للسكر" ####(IDF)#### عام 2014، ينتشر مرض السكر بسرعة كبيرة فى جميع أنحاء العالم، وأكثر من 387 مليون شخص سيعانون من مرض السكر بحلول عام 2035.

وقد أوصت "الجمعية الأمريكية للغدد الصماء السريرية" و"الكلية الأمريكية لأمراض الغدد الصماء" فحص لمرض السكرى مع اختبار تحمل الجلوكوز عن طريق الفم فى سن 30 عاما فى جميع المرضى الذين يعانون من متلازمة تكيس المبايض.

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