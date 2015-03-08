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صنداى تايمز:بلير سعى لإبرام صفقة مع الإمارات بقيمة 30 مليون جنيه استرلينى

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صنداى تايمز:بلير سعى لإبرام صفقة مع الإمارات بقيمة 30 مليون جنيه استرلينى صنداى تايمز:بلير سعى لإبرام صفقة مع الإمارات بقيمة 30 مليون جنيه استرلينى

لندن أ ش أ

كشفت صحيفة /صنداى تايمز/ البريطانية اليوم الأحد عن أن رئيس الوزراء البريطانى السابق تونى بلير اقترح ابرام عقد قيمته 30 مليون جنيه استرلينى لتقديم المشورة لدولة الإمارات العربية المتحدة اثناء عمله كمبعوث للسلام فى الشرق الأوسط ، وفقا لوثيقة سرية بشأن الصفقة حصلت عليها الصحيفة .
>وقالت الصحيفة أن هذه الوثيقة التى تقع فى 25 صفحة توفر نظرة ثاقبة فى كيف أن بلير كان يستخدم اتصالاته وأنشطته الخيرية لتحقيق مكاسب تجارية.
>وتقول الوثيقة أنه "لا يوجد تقريبا أى مكان فى العالم الآن لا يمكننا أن نعمل فيه أو نوفر الاتصالات اللازمة سواء سياسيا أو تجارياً، اذا كنا نريد ذلك."
>وتعطى الوثيقة وعدا بالمشاركة المكثفة لتونى بلير مع التزام بتمضية يومين أو ثلاثة أيام كل شهر.
>وتضيف الوثيقة " لدينا فرق بشرية على أرض الواقع تعمل مع الحكومات، فى 10 بلدان أفريقية وفى 10 بلدان خارج أفريقيا. ولدينا عروض للعمل فى أكثر من 10 بلدان أخرى".
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