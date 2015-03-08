قوات الأمن الليبية تداهم سوق الأسلحة بوسط العاصمة طرابلس

داهمت عناصر فرع شمال طرابلس للإدارة العامة للأمن المركزى الليبى رفقة أجهزة أمنية أخرى، سوق الأسلحة بشارع الرشيد و سوق الحوت وسط العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامى للإدراة العامة للأمن المركزى الليبى، اليوم، إن "عملية المداهمة تمت بعد أن تمكنت عناصر الفرع من تطويق مداخل ومخارج المكان، ثم تلاها ترجل العناصر اتجاه المحلات التى قام العديد من مالكيها بإغلاقها فور سماعهم بقدوم القوة".

وأضاف المكتب الإعلامى أنه "تم تفتيش المحلات وفتح المغلق منها بالقوة، ومصادرة ممتلكاتها من الأسلحة التركية وغيرها ، و التى تباع بدون تراخيص".

ونوهت الإدارة العامة للأمن المركزى فرع شمال طرابلس أنه سيتم إجراء عمليات مداهمة أخرى لمثل هذه الأماكن، لتنظيف العاصمة من هذه الظواهر السلبية.