"البيشمركة" تشكل لجنة تحقيق بإطلاق النار على جنود كنديين شمال غربى العراق

شكلت وزارة "البيشمركة" فى إقليم كردستان العراق لجنة تحقيق فى حادث إطلاق النار من قبل جنود البيشمركة على مستشارين عسكريين كنديين قرب ناحية بعشيقة بالموصل شمال غربى العراق، لمعرفة أسباب الحادث وضمان عدم تكراره .

وذكر بيان وزارة البيشمركة اليوم الأحد أنه "وقع حادث عرضى ومؤسف بأحد محاور القتال ضد إرهابيى تنظيم(داعش) فى إقليم كردستان، حيث استشهد أحد أصدقائنا البواسل وأُصيب اثنان آخران من قوات الجيش الكندى الذين يدعمون شعب كردستان وقوات البيشمركة وقوات حماية الإقليم فى المعارك ضد الإرهابيين".

وأضاف أننا نعبر عن أسمى آيات الحزن والأسى، ونقدم تعازينا لعائلة وذوى الجندى والحكومة والشعب الكندى، راجين للجرحى الشفاء العاجل، أن كندا بشعبها وحكومتها وجيشها قامت منذ اليوم الأول لهجمات داعش على إقليم كردستان بتقديم المساعدة والدعم وبكافة إمكانياتها مع دول التحالف الأخرى فى هذه المعركة.

ونوه البيان بموقف حكومة كندا الشجاع والتى قررت وعلى الرغم من وقوع الحادث المؤسف الاستمرار فى تحالفها ضد تنظيم (داعش) الإرهابى إلى أن يتم القضاء عليه.

>وكانت مصادر كردية كشفت أمس السبت عن أن قوة تابعة للبيشمركة الكردية فتحت النار على الكنديين الثلاثة، مما أسفر عن إصابة 3 مستشارين أحدهم كانت خطيرة توفى على أثرها.. وقالت إن المستشارين الكنديين أصيبوا خلال تواجدهم فى "بعيشقة" التابعة لقضاء الموصل على محور مخمور شمال غربى العراق، الذين وصلوا إلى منطقة الحادث قبل منتصف الليل دون إعلام قوات "البيشمركة"، وتحدثوا باللغتين الإنجليزية والعربية، مما دفع المقاتلين الأكراد إلى إطلاق النار ظنا منهم أنهم من تنظيم(داعش).