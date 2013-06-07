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إرشادات لمرضى الحساسية

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إرشادات لمرضى الحساسية إرشادات لمرضى الحساسية

أوصت الرابطة الألمانية لأمراض الحساسية والربو بضرورة أن ينتبه مرضى الحساسية إلى بعض الأشياء عند السفر مثل اختيار وسيلة الانتقال التى يسافرون بها، والطعام، ومكان الجلوس، بالإضافة لاصطحاب الأدوية الخاصة بهم.

وأوضحت الجمعية التى تتخذ من مدينة مونشينغلادباخ مقرا لها أنه ينبغى مثلا على مريض الحساسية الذى يرغب فى السفر بسيارته الخاصة الاستعلام من طبيبه المعالج عما إذا كانت الأدوية المضادة للحساسية التى يتناولها ستتسبب فى إصابته بالإنهاك أو التعب أو النعاس أثناء السفر أم لا.

وبالنسبة للسفر على متن السفن، أكدت الجمعية أنه يناسب كثيرا مرضى الحساسية، إذ أنهم يكونون بمعزل عن حبوب اللقاح التى تتواجد فى البر، لافتة إلى أنهم قد يتعرضون فقط لبعض المشاكل نتيجة مكيفات الهواء أو الطعام المقدم على متن السفينة.

بالمقابل، قد يصاب بعض مرضى الربو المزمن بمتاعب فى التنفس نتيجة انخفاض نسبة الأوكسجين بالطائرة، وحذرت الجمعية من الطعام الذى يقدم على الطائرة لأنه غالبا ما يحتوى على المكسرات والفول السودانى، مما قد يؤدى لإصابة الشخص بنوبات على متنها.

ولذلك توصى الجمعية من يعانون من الحساسية تجاه هذه الأطعمة بضرورة إطلاع شركة الطيران من البداية على ذلك، أو تجنب تناول الطعام داخل الطائرة من الأساس.

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مصر 365