باحثون أمريكيون: انخفاض مستوى هرمون "التستوستيرون" قد يدفع الرجال نحو الاكتئاب

توصل باحثون أمريكيون إلى أن معاناة بعض الرجال من تدنى مستويات هرمون " التستوستيرون" تجعل لديهم معدلات أعلى من الاكتئاب، مقارنة بالرجال الأصحاء، وفقا للأبحاث التى أجريت فى هذا الصدد.

فقد وجد الدكتور مايكل إروينج أستاذ مشارك فى جامعة جورج واشنطن ومؤلف الدراسة الرئيسى، أن الرجال الذين يسعون لإدارة هرمون " التستوستيرون" المرتفع أكثر عرضة للاكتئاب، والسمنة والخمول البدنى.

كان الباحثون قد عكفوا على دراسة حالة 200 رجل بالغ تراوحت أعمارهم ما بين 20 إلى 77 عاما، خاصة ممن سجل هرمون التستوستيرون لديهم فى مستويات بين الحد الفاصل (بين 200 و350 جراما).

وقد قام الباحثون بإعادة قياس هرمون التستوستيرون الكلى للرجال، وتقييم الاكتئاب وفقا لتاريخهم الوراثى مع التحقق من صحة المرضى، كما وجد الباحثون أن 56% من المشاركين فى الدراسة كانت أعراض الاكتئاب لديهم كبيرة واللجوء إلى تناول مضادات الاكتئاب.

كما لوحظ معاناة العديد من الأمريكيين من ارتفاع معدل البدانة بنسبة 39% والسمنة بنسبة 40% والخمول البدنى، فى الوقت الذى عثر فيه على عدم ممارسة نصف الرجال المشاركين فى الدراسة للرياضة بشكل منتظم، وكانت أكثر الأعراض شيوعا ضعف الانتصاب 78%، وانخفاض الرغبة الجنسية 69%، تدنى مستوى الطاقة والمجهود بنسبة 52%.