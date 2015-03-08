بالفيديو.. سيارة “فورد” تغطس في بحيرة عميقة قبل أن تعود لسباق الرالي

عاد السائق الاستوني أوت تاناك إلى المنافسة في رالي المكسيك للسيارات، بعد انتشال سيارته من بحيرة سقطت فيها الجمعة 6 مارس، وإعادة تركيب معظم أجزائها من جديد خلال الليل.

وهوت سيارة تاناك من مكان مرتفع خلال المرحلة الثانية من السباق، الذي يدخل ضمن بطولة العالم للراليات، وأقيم في منطقة وادي الحجارة، وظلت السيارة في الماء لنحو 10 ساعات كاملة.

وقال تاناك سائق فريق إم-سبورت الذي نجح في الخروج من السيارة سليما مع مساعده “بمجرد أن فتحنا أبواب السيارة غمرتها المياه تماما خلال ثوان قليلة”.

وأضاف السائق “كما واجهت مشكلة في سلك جهاز الاتصال لأنني لم أتمكن من التخلص منه وبقي معلقا بي تحت الماء.. حالفنا الحظ بالفعل”.

وبعد انتشال السيارة من الماء قام الفريق بإخراج المياه من المحرك، واستبدال صندوق السرعة وخزان الوقود ومجموعة أخرى من أجزاء السيارة.

وقال تاناك “هذا أمر لم نشهده من قبل مطلقا.. لقد غابت السيارة طوال يوم كامل واستقرت في قاع بحيرة وغمرتها المياه.. واضطر الفريق لإعادة تركيبها من جديد خلال 3 ساعات”.

ويتصدر بطل العالم الفرنسي سيباستيان أوجيه سائق فولكسفاغن السباق بعد أول مرحلتين.

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