أخبار عاجلة

حظك اليوم برج السرطان الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
أسوأ 10 صفقات في «البريمير ليج» -
رونالدو لا يرغب بقدوم هازارد للريال لهذا السبب -
الاتحاد الإنجليزي يحرم ليفربول من الصفقات لمدة عامين -
بث مباشر.. «برشلونة × إشبيلية» بالدوري الإسباني -
ميسي يقود برشلونة أمام إشبيلية في «الليجا» -
حظك اليوم برج الثور الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحمل الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«الزراعة» تفتح الحدائق والمنتزهات التابعة لها مجانًا الجمعة المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

بالفيديو.. سيارة “فورد” تغطس في بحيرة عميقة قبل أن تعود لسباق الرالي

Google+ Print
بالفيديو.. سيارة “فورد” تغطس في بحيرة عميقة قبل أن تعود لسباق الرالي بالفيديو.. سيارة “فورد” تغطس في بحيرة عميقة قبل أن تعود لسباق الرالي

عاد السائق الاستوني أوت تاناك إلى المنافسة في رالي المكسيك للسيارات، بعد انتشال سيارته من بحيرة سقطت فيها الجمعة 6 مارس، وإعادة تركيب معظم أجزائها من جديد خلال الليل.

وهوت سيارة تاناك من مكان مرتفع خلال المرحلة الثانية من السباق، الذي يدخل ضمن بطولة العالم للراليات، وأقيم في منطقة وادي الحجارة، وظلت السيارة في الماء لنحو 10 ساعات كاملة.

وقال تاناك سائق فريق إم-سبورت الذي نجح في الخروج من السيارة سليما مع مساعده “بمجرد أن فتحنا أبواب السيارة غمرتها المياه تماما خلال ثوان قليلة”.

وأضاف السائق “كما واجهت مشكلة في سلك جهاز الاتصال لأنني لم أتمكن من التخلص منه وبقي معلقا بي تحت الماء.. حالفنا الحظ بالفعل”.

وبعد انتشال السيارة من الماء قام الفريق بإخراج المياه من المحرك، واستبدال صندوق السرعة وخزان الوقود ومجموعة أخرى من أجزاء السيارة.

وقال تاناك “هذا أمر لم نشهده من قبل مطلقا.. لقد غابت السيارة طوال يوم كامل واستقرت في قاع بحيرة وغمرتها المياه.. واضطر الفريق لإعادة تركيبها من جديد خلال 3 ساعات”.

ويتصدر بطل العالم الفرنسي سيباستيان أوجيه سائق فولكسفاغن السباق بعد أول مرحلتين.

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

بالفيديو || مي تعتذر عن وصف تعليم زوجها بـ«الضحل»: «معاه إعدادية وخارج من 2 ثانوي»

بالفيديو || مي تعتذر عن وصف تعليم زوجها بـ«الضحل»: «معاه إعدادية وخارج من 2 ثانوي»

بالفيديو والصور || أشهر جاسوس في العالم: سرب معلومات سرية جدًا وأصبح الآن «المطلوب رقم واحد»

بالفيديو والصور || أشهر جاسوس في العالم: سرب معلومات سرية جدًا وأصبح الآن «المطلوب رقم واحد»

بالفيديو.. لحظة الاعتداء بالضرب على ريهام سعيد

بالفيديو.. لحظة الاعتداء بالضرب على ريهام سعيد