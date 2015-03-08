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وفد الكونجرس الأمريكي يغادر القاهرة

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وفد الكونجرس الأمريكي يغادر القاهرة وفد الكونجرس الأمريكي يغادر القاهرة

مطار القاهرة

غادر القاهرة اليوم الأحد وفد الكونجرس الأمريكي برئاسة النائب الجمهوري رودني فريلنجيوسن، رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الدفاع بلجنة الاعتمادات بمجلس النواب الأمريكي بعد زيارة لمصر استغرقت يومين ، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح ، والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي ، وسامح شكرى وزير الخارجية .

وأكد الوفد الأمريكي خلال لقاءاته أن تعد أساس الاستقرار في الشرق الأوسط ، كما أنها تمتلك العديد من الإمكانيات التي تمنحها الفرصة للمساهمة في توفير الاستقرار والتقدم للمنطقة وشعوبها ، وأنهم سيدعمون مصر داخل الكونجرس الأمريكي ، وتقديم كافة المساهمات الممكنة على الصعيد العسكري لدعم مصر في حربها ضد الإرهاب ، سواء في سيناء أو لتأمين الأخطار التي تتهدد أمن مصر القومي على حدودها الغربية.

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