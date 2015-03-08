الطب الشرعى: شهيدا قنبلة المحلة أصيبا بجروح تهتكية وكسور بالجمجمة

قال الدكتور هشام عبد الحميد المتحدث باسم الطب الشرعى، إنه تم الانتهاء من كتابة التقارير المبدئية لضحايا انفجار قنبلة المحلة والتى أسفرت عن وفاة 3، منهم أحمد عبده راضى مصطفى رقيب الشرطة الذى يبلغ من العمر 51 سنة، وتوفى نتيجة كسور بالجمجمة وكدمة بالمخ وتهتك بالأطراف السفلية.

وأضاف عبد الحميد لـ"اليوم السابع" أنه تبين خلال تشريحه وجود جروح تهتكية لشظايا بالجبهة والبطن والأطراف السفلية التى أحدثت كسورا بالجمجمة والفخذ الأيمن والساق اليمنى وكدمة بالمخ وتهتكا بالأطراف السفلية ونزيفا دمويا حادا.

وأوضح المتحدث باسم الطب الشرعى، أن الحالة الثانية لانفجار المحلة للمجند إبراهيم السيد عبد الله عبد الرحمن 22 سنة، تبين من تشريحه وجود جروح تهتكية لشظايا اخترقت الطرفين السفليين وأحدثت تهتكا بالأوعية الدموية الرئيسية بالفخذين والعضلات ونزيف دموى غزير، مؤكّدًا أنه سيتم تسليم التقرير النهائى إلى النيابة العامة خلال أيام.