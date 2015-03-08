إخلاء 5 مبان بجامعة الأزهر فرع أسيوط بعد العثور على 7 قنابل

أخلت إدارة جامعة الأزهر بأسيوط 5 مبانٍ من الطلاب بعد تفجير خبراء المفرقعات لقنبلة بدائية الصنع بكلية الشريعة والقانون، بعد التعامل معها بمدافع المياه.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وكان اللواء خالد شلبى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط قد تلقى بلاغات من جامعة الأزهر بوجود 7 أجسام غريبة فى 7 مناطق مختلفة يشتبه أن تكون قنابل أو عبوات متفجرة.
وعلى الفور تم استدعاء قوات الحماية المدنية والمفرقعات وتوجهت إلى العبوات وتعاملت مع 4 منها، وجار التعامل مع الـ3 الآخرين، وتم فرض كردون أمنى وإخلاء المناطق من الطلاب، وسادت حالة من الذعر بين طلاب جامعة الأزهر فور العثور على القنابل.
>الطب الشرعى: شهيدا قنبلة المحلة أصيبا بجروح تهتكية وكسور بالجمجمة
>
>سقوط أسلاك كهرباء ضغط عالى بعد تفجير الأمن للقنبلة الرابعة بالمحلة
>
>مصرع شخص وإصابة 5 فى عبوة ناسفة بـ"كارفور" المنتزه بالإسكندرية
>
>