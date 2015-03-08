إخلاء 5 مبان بجامعة الأزهر فرع أسيوط بعد العثور على 7 قنابل

أخلت إدارة جامعة الأزهر بأسيوط 5 مبانٍ من الطلاب بعد تفجير خبراء المفرقعات لقنبلة بدائية الصنع بكلية الشريعة والقانون، بعد التعامل معها بمدافع المياه.

وكان اللواء خالد شلبى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط قد تلقى بلاغات من جامعة الأزهر بوجود 7 أجسام غريبة فى 7 مناطق مختلفة يشتبه أن تكون قنابل أو عبوات متفجرة.

وعلى الفور تم استدعاء قوات الحماية المدنية والمفرقعات وتوجهت إلى العبوات وتعاملت مع 4 منها، وجار التعامل مع الـ3 الآخرين، وتم فرض كردون أمنى وإخلاء المناطق من الطلاب، وسادت حالة من الذعر بين طلاب جامعة الأزهر فور العثور على القنابل.

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