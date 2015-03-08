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سلطات مطار القاهرة تضبط راكبا حاول تهريب 437 ألف ريال سعودى داخل حقائبه

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سلطات مطار القاهرة تضبط راكبا حاول تهريب 437 ألف ريال سعودى داخل حقائبه سلطات مطار القاهرة تضبط راكبا حاول تهريب 437 ألف ريال سعودى داخل حقائبه
تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولى اليوم الأحد من ضبط راكب حاول تهريب 437 ألف ريال سعودى داخل حقائبه قبل سفره إلى المملكة العربية مخالفًا قوانين انتقال النقد الأجنبى بصحبة الركاب التى تسمح بـ10 آلاف دولار أو ما يعادلها.

وأفاد مصدر أمنى أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب الطائرة المصرية رحلة رقم 651 المتجهة إلى الرياض اشتبه ضابط التأمين فى حقائب الراكب "ى. ف" لوجود أجسام معتمة داخل حقائبه أوضحها جهاز كشف الحقائب بالأشعة، وبفتح الحقائب تبين وجود لفافات بها 437 ألف ريال سعودى مخالفًا بذلك قوانين انتقال النقد الأجنبى بصحبة الركاب.

وأمر اللواء علاء الدين على، مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة بمنح الراكب حقه من العملات ومصادرة باقى المضبوطات وتحرير محضر له وإحالته للنيابة.

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مصر 365

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