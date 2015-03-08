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الأمن العام: سقوط 56 إرهابيا فى استهداف بؤر إجرامية بـ8 محافظات

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الأمن العام: سقوط 56 إرهابيا فى استهداف بؤر إجرامية بـ8 محافظات الأمن العام: سقوط 56 إرهابيا فى استهداف بؤر إجرامية بـ8 محافظات
وجهت الأجهزة الأمنية بقطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية المصرية، حملات أمنية موسعة استهدفت البؤر الإجرامية، لملاحقة الخارجين عن القانون، واستهداف الأوكار التى تتخذها العناصر الإرهابية مأوى لها، بهدف القضاء على كل تلك البؤر وتحقيق الأمن فى كل ربوع البلاد.

ونجحت الحملات فى مداهمة عدة بؤر إرهابية فى 8 محافظات، وتمكنت من ضبط 56 من العناصر الإخوانية الإرهابية ومثيرى الشغب، والصادر بشأنهم قرار ضبط وإحضار من قِبل النيابة العامة، والمتورطين فى الاعتداء على المقرات الشرطية والتحريض على العنف ضد رجال الجيش والشرطة.

واستهدفت الحملات البؤر الإجرامية التى تأوى عددا من العناصر الإخوانية الإرهابية ومثيرى الشغب فى محافظات (الجيزة - الإسكندرية - القليوبية - الدقهلية - جنوب سيناء - الفيوم - بنى سويف - المنيا).

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