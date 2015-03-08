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ضبط 59 شجرة بانجو بقطعة أرض زراعية ملك فلاح فى المنيا

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ضبط 59 شجرة بانجو بقطعة أرض زراعية ملك فلاح فى المنيا ضبط 59 شجرة بانجو بقطعة أرض زراعية ملك فلاح فى المنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بالتنسيق مع وحدة مباحث بنى مزار من ضبط 59 شجرة من نبات البانجو المخدر فى أرض زراعية خاصة بأحد الفلاحين بالمركز.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا إخطارًا من اللواء هشام نصر مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد القبض على "خليفة.م" 62 سنة فلاح من بنى مزار لقيامه بزراعة 59 شجرة كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر داخل أرضه الزراعية.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بزراعته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وجارى تطوير مناقشته للوقوف على أبعاد نشاطه الإجرامى، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

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مصر 365