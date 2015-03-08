شرطة المسطحات تنقذ شخصا حاول الانتحار من أعلى كوبرى 15 مايو

نجح رجال الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، فى إنقاذ أحد المواطنين قام بمحاولة الانتحار بالقفز فى مياه النيل من أعلى كوبرى 15 مايو .

البداية كانت أثناء قيام خدمات تأمين المسطح المائى لنهر النيل بالمرور لتفقد الحالة الأمنية بالمسطح المائى بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، تلاحظ لهم قيام أحد الأشخاص بإلقاء نفسه من أعلى كوبرى 15 مايو فى مياه النيل .

وعلى الفور قام كل من (الرقيب هانى عبد الرحيم حسن، والمجند محمد فهيم محمد عبده – من قوة وحدة مسطحات روض الفرج ) من إنقاذه وانتشاله قبل غرقه، حيث أفاد أنه يدعى/تامر . م . م –30 سنة – شيف بأحد المطاعم - ومقيم بمحافظة الجيزة، وأنه أقدم على الانتحار نظراً لمروره بمشاكل عائلية، فتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة.