أخبار عاجلة

حظك اليوم برج السرطان الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
أسوأ 10 صفقات في «البريمير ليج» -
رونالدو لا يرغب بقدوم هازارد للريال لهذا السبب -
الاتحاد الإنجليزي يحرم ليفربول من الصفقات لمدة عامين -
بث مباشر.. «برشلونة × إشبيلية» بالدوري الإسباني -
ميسي يقود برشلونة أمام إشبيلية في «الليجا» -
حظك اليوم برج الثور الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحمل الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«الزراعة» تفتح الحدائق والمنتزهات التابعة لها مجانًا الجمعة المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

شرطة المسطحات تنقذ شخصا حاول الانتحار من أعلى كوبرى 15 مايو

Google+ Print
شرطة المسطحات تنقذ شخصا حاول الانتحار من أعلى كوبرى 15 مايو شرطة المسطحات تنقذ شخصا حاول الانتحار من أعلى كوبرى 15 مايو
نجح رجال الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، فى إنقاذ أحد المواطنين قام بمحاولة الانتحار بالقفز فى مياه النيل من أعلى كوبرى 15 مايو .

البداية كانت أثناء قيام خدمات تأمين المسطح المائى لنهر النيل بالمرور لتفقد الحالة الأمنية بالمسطح المائى بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، تلاحظ لهم قيام أحد الأشخاص بإلقاء نفسه من أعلى كوبرى 15 مايو فى مياه النيل .

وعلى الفور قام كل من (الرقيب هانى عبد الرحيم حسن، والمجند محمد فهيم محمد عبده – من قوة وحدة مسطحات روض الفرج ) من إنقاذه وانتشاله قبل غرقه، حيث أفاد أنه يدعى/تامر . م . م –30 سنة – شيف بأحد المطاعم - ومقيم بمحافظة الجيزة، وأنه أقدم على الانتحار نظراً لمروره بمشاكل عائلية، فتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365