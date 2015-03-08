"مباحث الأحكام" تنجح فى تنفيذ 22 ألف حكم قضائى بينهم 6 هاربين من الإعدام

شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بقيادة اللواء زكى حسام الدين مدير الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، حملة تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.

وأسفرت الحملات التى تمت تنفيذاً لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، خلال 24 ساعة، عن تنفيذ 22833 حكما قضائيا متنوعا، وشملت تلك الأحكام 268 حكم جناية و 10705 أحكام جزئية و1826 حكما مستأنفا و7639 حكم غرامة و2395 حكم مخالفة.

وجاء من بين أبرز المتهمين ضبط 6 محكوم عليهم بالإعدام فى قضايا "قتل عمد والشروع فيه، تجمهر

>حريق عمد"، وضبط 54 محكوما عليهم بالسجن المؤبد فى قضايا "قتل عمد والشروع فيه

>مخدرات، سرقة بالإكراه، سلاح وذخيرة، حريق عمد، هتك عرض، إتلاف".