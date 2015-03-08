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بدء محاكمة المتهمين باقتحام وحرق كنيسة كرداسة

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بدء محاكمة المتهمين باقتحام وحرق كنيسة كرداسة بدء محاكمة المتهمين باقتحام وحرق كنيسة كرداسة
بدأت منذ قليل محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وبحضور محمد على الله وكيل نيابة كرداسة، وسكرتارية أحمد صبحى، ثالث جلسات محاكمة 73 إخوانيًا متهمين فى حرق كنيسة كرداسة .

ونادت المحكمة على المتهيمن المحبوسين وتبين عدم حضور متهمين مخلى سبيلهم على ذمة القضية، وهو المتهم السابع، والمتهم الرابع والأربعين .

كان المستشار أحمد البقلى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، أحال أوراق 73 متهمًا إخوانيًا وجهاديًا إلى محكمة الجنايات بالجيزة، لتورطهم فى حريق كفر حكيم بكرداسة، يوم 14 أغسطس ٢٠١٣، بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة .

ويواجه المتهمون بحريق كنيسة كرداسة، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر، والشروع فى القتل، علاوة على إضرام النيران عمدًا فى منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

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مصر 365