الطب الشرعى: تسليم التقرير النهائى لضحايا انفجار "القضاء العالى" خلال أيام

قال الدكتور هشام عبد الحميد المتحدث باسم الطب الشرعى، إنه سيتم تسليم التقرير النهائى لضحايا حادث انفجار قنبلة أمام دار القضاء العالى، والذى أسفر عن وفاة 2 وإصابة 11 شخصا إلى النيابة العامة خلال أيام.

وأضاف عبد الحميد لـ"اليوم السابع" أن الضحية الأولى "محمد عادل أحمد" فى العقد الثالث من العمر توفى نتيجة جروح تهتكية وشظايا معدنية اخترقت الظهر والرأس، وأحدثت كسورا بعظام الجمجمة وتهتك بالمخ والرئة اليسرى ونزيفا بالمخ والتجويف الصدرى.

وتابع، وفاة الحالة الثانية "أحمد سعيد فوزى" فى العقد الرابع من العمر، نتيجة جروح تهتكية بشظايا معدنية اخترقت الأطراف والرأس وأحدثت كسورًا بعظام الجمجمة وتهتك بالمخ والأطراف وانفجارا بالرئة اليسرى.