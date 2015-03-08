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السيطرة على حريق بمنزل بمركز مغاغة بالمنيا دون وقوع إصابات

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السيطرة على حريق بمنزل بمركز مغاغة بالمنيا دون وقوع إصابات السيطرة على حريق بمنزل بمركز مغاغة بالمنيا دون وقوع إصابات

أرشيفية

تمكنت إدارة الحماية المدنية بالمنيا من السيطرة على حريق نشب بأحد المنازل بمركز مغاغة، أسفر عن احتراق محتويات المنزل دون وقوع إصابات بشرية.

تلقي اللواء محمد صادق الهلباوى مدير امن المنيا اخطارا من قسم شرطه مغاغه يفيد بنشوب حريق منزل صلاح عبد المنعم 57 سنه ومكون من طابقين اسفر الحريق عن احتراق محتويات واثاثات المنزل.

بسؤال مالك العقار لم يتهم احد بالتسبب فى الحريق ورجح ان يكون الحريق بسبب ماس كهربائى وتم التحفظ على مكان الحريق واخطر المعمل الجنائى وتكليف ادارة بحث الجنائى لعمل التحريات اللازمه لمعرفه ملابسات الحادث وظروفها واخطرت النيابه للتحقيق.

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