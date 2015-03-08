مستشفى بني مزار بالمنيا تفصل 6 حراس أمن عن العمل .. والمفصولون يتقدمون ببلاغ

قامت مستشفى بنى مزار ، بإنهاء عقود عمل مؤقته لـ 6 حراس أمن ، وقام المفصولون بتحرير محضر شرطة ضد إدارة المستشفى .

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى، مدير أمن المنيا ، إخطاراً من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائى بالمديريه ، تلقيه بلاغاً من هيثم سيد محمد 42 سنه حارس أمن بمستشفى بنى مزار و5 آخرين من العاملين بالامن بالمستشفى بعقود مؤقته ، لتضررهم من مسؤلى الادارة بالمستشفى لمنعهم من إثبات الحضور وإنهاء عقودهم ، رغم عدم إنتهاء مدتها وإنذارهم مسبقاً بذلك وطالبوا إثبات حالة.

تحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيق.